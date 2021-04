Hoe een kroketje resulteerde in een diamanten huwelijksjubileum

Aan het jawoord ging natuurlijk eerst een aanzienlijke tijd vooraf. De in Vught geboren Ria (79) werkte bij een cafetaria in de Hinthamerstraat in de tijd dat ze de Bossche Harrie (79) leerde kennen. De vonk sprong over toen hij broodjes en kroketten kwam afleveren. Dat deed hij om de kost te verdienen. Later kreeg hij baantjes in een ijzerhandel, bij Michelin en als manusje-van-alles bij W&R. Hij was 62 jaar oud toen hij met vervroegd pensioen ging. Ria bracht geld in het laatje dankzij de werkzaamheden die ze verrichte bij Cafetaria Noba, Remington en schoonmaakbedrijf Asito. ,,Maar bovenal was ze de allerliefste moeder die thuis alles regelde”, vertelt één van de kinderen van het echtpaar.