Hoe een tijdelijk verblijf in Nederland al zeventig jaar duurt: het doet de Molukse gemeenschap nog altijd pijn

RECHTSZAAK IJsverko­per verstopt doorgela­den pistool in ijscowagen: ‘Ik heb het uit angst gedaan’

17 maart DEN BOSCH - ,,Dit is een bijzondere zaak’’, zegt politierechter Kraniotis tegen de Bossche verdachte (73) tegenover hem. Hij doelt op het doorgeladen pistool dat in augustus vorig jaar werd gevonden in de ijswagen waarmee de man al jarenlang op pad gaat.