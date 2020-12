Hoe ga je om met leegstaande huisjes rondom de Diezebrug? ‘Ik laat me leiden door de twinkeling in hun ogen’

Gemeentebe­lan­gen Vught voor het eerst in jaren in de oppositie? ‘We zijn teleurge­steld en Helvoirt is de grote verliezer’

8 december VUGHT - Gemeentebelangen is teleurgesteld in het advies van informateur Bert Pauli om in Vught verder te gaan met een brede ‘middencoalitie’ van D66, VVD, PvdA-GL en CDA. Dit zou betekenen dat de lokalen voor het eerst in jaren buitenspel worden gezet.