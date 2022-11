Hoe gaan we om met onzekerheid wanneer ontwrichting de nieuwe standaard lijkt?

Hoe vind je houvast in een wereld vol chaos? Hoe bepaal je richting in een ordeloze werkelijkheid, waarin de ene crisis de andere overschaduwt? In de nieuwe voorstelling van Panama Pictures toont choreografe Pia Meuthen de mens als krachtig en kwetsbaar wezen.

,,De eerste ideeën voor deze voorstelling ontstonden tijdens de coronacrisis”, vertelt Meuthen. ,,Dat was een periode van collectieve ontwrichting, en inmiddels lijkt die ontwrichting een soort standaard te zijn geworden. Ik wil inzoomen op de onzekerheid die dat teweegbrengt; op het pallet van emoties dat vrijkomt wanneer de wereld om ons heen geen houvast meer biedt. Hoe kunnen we daarmee omgaan?”

The man who fell from the sky probeert niet het antwoord te formuleren op deze grote vraag, maar neemt de toeschouwer mee in een opeenvolging van beelden en geluiden. In een decor van boomstammen (zwart, ontworteld) verschijnen zeven tuimelende lichamen. Ze lijken te zoeken, dolen - klampen zich soms even aan elkaar vast om elkaar vervolgens weer los te laten.

Hoop, solidariteit, angst, vergeefsheid, frustratie

Als toeschouwer zie je hoop, meebewegen, solidariteit, elkaar opvangen. Je ziet angst, vergeefsheid, frustratie en hulpeloosheid. Vallen en pogen weer verder te gaan. Acrobatische spierkracht gecombineerd met menselijke breekbaarheid. Het geheel wordt muzikaal begeleid door Budy Mokoginta, die gitaar, stem en elektronica met elkaar verbindt en daarmee de lading van de bewegingen nog indringender maakt.

Een van de meest poëtische momenten uit de voorstelling: een man die, staand op de bast van een boom, wordt hooggehouden door zijn groepsgenoten. Ze bewegen door de ruimte, waarna de man zijn armen uitstrekt, zich optrekt en vervolgens alleen verder moet. Zijn voeten bungelend in de lucht.

,,Ik merk dat mensen dans vaak proberen te begrijpen”, zegt Meuthen. ,,Maar het mooie is dat je het niet altijd hoeft te begrijpen. Dat je het ook gewoon kunt ervaren, kunt voelen, en dat je je eigen associaties mag hebben.”

Met Panama Pictures werkt Meuthen al jaren aan een taal waarin dans en acrobatiek samengaan. Het leverde haar in 2018 de Prins Bernhard Cultuurprijs Noord-Brabant op. ,,Werken met circusartiesten stelt me in staat om extremere vormen op te zoeken en om letterlijk de hoogte in te gaan. Bij circus hoort veel kracht en controle, maar ook overgave en de bereidheid risico’s te nemen. Denk bijvoorbeeld aan luchtacrobatiek: dat je mensen heel hoog in de lucht ziet hangen, is zo’n sterk beeld, maar je realiseert je ook: als ze loslaten vallen ze. Dat risico voel je als publiek: iemand zet iets op het spel en jij bent daarvan getuige.”

Volledig scherm Met Panama Pictures werkt Pia Meuthen al jaren aan een taal waarin dans en acrobatiek samengaan. Het leverde haar in 2018 de Prins Bernhard Cultuurprijs Noord-Brabant op. © Olaf Smit

Ook The man who fell from the sky - de première was afgelopen zaterdag in de Verkadefabriek in Den Bosch - toont die combinatie van kracht en kwetsbaarheid. De titel verwijst onder meer naar de Griekse mythe van Icarus, die zo dicht bij de zon vloog dat de was van zijn vleugels smolt. Tijdens een inleidend college van dramaturg Guido Jansen worden ook andere inspiratiebronnen met het publiek gedeeld.

Zoals beelden uit de documentaire I’m so sorry, waarin nucleaire rampgebieden worden bezocht, en verhalen over de opgravingen in Pompeii. Innemend is het moment waarop Jansen een citaat van kunstenaar Precious Okoyomon voorleest: ,,Als we ons niet serieus proberen in te beelden hoe dingen anders zouden kunnen zijn, dan zal de wereld dat voor ons doen. En dan zullen we balen, omdat we niet de kleine en simpele taak hebben verricht om te dromen.”

Dan toch harmonie?

Woorden die weer opborrelen als tijdens de voorstelling een man op een boomstam plots onverwacht evenwichtig door de lucht cirkelt. De muziek verstilt en even krijgt de dorre stam iets hoopvols. De man daalt af, sierlijk draaiend. Voor een paar seconden lijkt harmonie een reële mogelijkheid.