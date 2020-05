Hoe houd je iedereen uit elkaar in het Bossche centrum? In ieder geval met meer wegwijzers

Frans ‘mijnheer Las’ Schippers overleden: ‘Hij was het mooiste cadeau dat hij ons kon geven’

11 mei DEN BOSCH - Frans Schippers (87), beter bekend als ‘mijnheer Las’, is afgelopen vrijdag in zorg- en herstelhotel Udens Duyn in Uden overleden aan de gevolgen van corona. De geboren Bosschenaar zette in 1959 met zijn echtgenote Mies het feestartikelenbedrijf voort dat in 1946 aan de Verwersstraat werd gestart door zijn vader Leonardus.