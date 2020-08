Hoe houd je je mallemolen draaiende? ‘2020 is financieel gezien een complete ramp’

Swapfiets met blauwe voorband breidt uit met elektri­sche fiets

14:30 DEN BOSCH - Fietsen met een blauwe voorband. Daarvan zie je er steeds meer in Den Bosch rijden. Volgens Swapfiets is de tijd nu rijp voor e-bikes waarvan de accu 145 kilometer vooruit kan. ,,We hadden een trage start in 2017. Maar vanaf de zomer 2018 is het veranderd en hebben we een sterke groei meegemaakt bij meerdere type fietsen die wij verhuren’’, zegt een woordvoerder van het bedrijf waarvan bijna 40 filialen zijn gevestigd in Nederland. Ook in België, Duitsland en Denemarken wordt deze service geboden.