Hoe houd je stookkosten laag in historische smederij? ‘We vroegen ons af waar we aan begonnen waren’

In het achterhuis; nu de woonkamer, hangt een foto van de voormalige smederij aan de Sint Jorisstraat. Achter de werkbank smid Ad van der Wiel. Joep Mol wijst: ,,Kijk, daar stond hij; dezelfde ramen als op de foto. Op de plek van ooit het smidsvuur staat nu een hr-houtkachel.''

Vochtig, nat en koud

Architectenpaar Janneke Bierman en Joep Mol kocht enkele jaren geleden het pand in de Sint Jorisstraat van rond het jaar 1430. Er was vroeger een armenhuis voor zeven oude mannen in gevestigd. Rond 1800 werd het een smederij van de familie Scheffers en later Ad van der Wiel. ,,Toen we de sleutel kregen was het pand vochtig, nat en koud'', zegt Mol. ,,Janneke en ik keken elkaar aan. Vroegen ons af waar we aan begonnen waren. We zagen ook dat we van de bouwval iets heel moois konden maken. Dat is ons vak hè.''

De twee willen in een zo duurzaam mogelijk huis en kantoor, wonen en werken. Mol: ,,We willen iets aan de opwarming van de aarde doen. Onze kinderen een betere wereld nalaten. Onze filosofie? Verbeter de wereld en begin dan bij jezelf, bijvoorbeeld in je eigen huis.''

Stadsbrand van 1463

Het dak van het pand werd deels vervangen en deels gerestaureerd. ,,We ontdekten dat de oorspronkelijke kap al eerder is vervangen'', zegt Mol. ,,Het pand heeft de grote stadsbrand in 1463 overleefd. Vermoedelijk is het dak toen wel flink beschadigd.''

Het gas werd afgesloten en het monument werd all-electric. ,,Het dak, de vloer en de ramen zijn goed geïsoleerd'', zegt Mol. ,,We hebben onder meer een luchtwarmtepomp aangeschaft. Die zorgt voor een aangename en constante temperatuur. Verder zijn er tegen de muren voorzetwanden geplaatst. Niet overal want we willen op een aantal plekken de oude muren van de smederij nog zien. Je zorgt er voor dat je het warmteverlies maximaal beperkt. Tegelijkertijd wil je de monumentale waarde niet te veel aantasten. Pionieren, ja.''

Het pand is op weg om het eerste nul-op-de-metermonument in Den Bosch te worden. ,,Het is nu energiezuinig'', aldus Mol. ,,Zodra de coöperatieve Bossche Windmolen West draait hebben we nul-op-de-meter.''