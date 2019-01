Hoe is het gesteld met de Bossche amateurvoetbalclubs, en wat ligt er voor de toekomst?

Ex-gitarist Iron Maiden maakt soep lekker heet in café P79

27 januari DEN BOSCH - Tributebands hebben -anders dan coverbands- over het algemeen de reputatie als échte specialisten zowat elke noot van hun favo band tot in de perfectie te kunnen benaderen. Dat geldt ook voor Up The Irons, in de ogen van kenners dé Iron Maiden-tributeband. En als dan ook nog eens IM-gitarist van het eerste uur Dennis Stratton speciaal komt overvliegen, is het feest compleet.