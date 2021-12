‘Hoe is het mogelijk?’, wéér geen extra miljoenen voor woningbouw in Den Bosch

Razendsnel­le ‘lichtman’ Joop stopt met bedrijf van een eeuw oud

SCHIJNDEL/VUGHT - Nog één laatste grote klus. Dan houden Joop en Marjo van den Meerendonk het na 45 jaar hard werken voor gezien. Een gemis voor de regio want als Joop naar een kapotte lantaarnpaal wordt gestuurd, is hij in recordtempo gemaakt, blijkt uit onderzoek van het Schijndelse bedrijf Nobralux.

