Hoe is het om de gevangenis vol vluchtgevaarlijke criminelen als buurman te hebben? ‘Van angst is echt geen sprake’

Den Bosch zet vaart achter nieuwe Diezebrug, maar mist nog een lap grond

DEN BOSCH - Den Bosch wil eind volgend jaar starten met de bouw van de nieuwe Diezebrug, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. De gemeente moet nog een flinke lap grond van Gezondheidscentrum De Dieze aankopen, maar dat is nog niet gelukt.

