Hoe leer je een slechtziende veilig vallen?

Nieuw Smakenrad gaat draaien op de Pettelaar­se Schans. En sterren­chef­koks zorgen voor diners

28 mei DEN BOSCH - ,,We zijn er enorm blij mee om weer terug kunnen keren in Den Bosch.’’ Dat zegt de Hedelse ondernemer Bram Verleg over het 50 meter hoge Smakenrad dat vanaf 1 juli tot en met 5 september komt te staan op de Pettelaarse Schans in Den Bosch. Het gaat om een versie van het exemplaar waar vorig jaar zo'n 30.000 belangstellenden op af kwamen.