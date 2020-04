Hoe leg je uit dat papa met een blauw oog thuiskomt van zijn werk?

Verdriet van Brabant ‘Houdoe Mien, ik kom ook zo’: het verlies van honderden opa's en oma’s

6:12 In Berlicum verloor de familie Van Lith moeder Mien en vader Henk aan corona. In een streek waar de dood regeert, doen ze hun best om waardig afscheid te nemen. Een verslag, van dag tot dag. ‘Oh man, wat is dit heftig’.