Terwijl de blaadjes nog stevig aan de bomen zitten, is Willy Beerens (60) al druk bezig met het voorbereiden van de kerstmarkt nieuwe stijl. "In 2018 was de winterfair de dag na de kerstmarkt. Dit jaar slaan we de handen ineen: er is een gezamenlijke kerstmarkt op 14 december. Momenteel benaderen we de ondernemers en verenigingen, want het aanbod moet wel gevarieerd zijn - niet alleen erwtensoep en ballen gooien. Tegelijkertijd is er die dag ook aandacht voor de aftrap van de Kribkesroute en voor Liempt in het Licht."

Leefbaarheid

Beerens is bestuurslid van Op Liemt Gemunt, ressorterend onder het SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde). "Van dit spaarsysteem profiteren ondernemers en verenigingen. Bestaat nu tien jaar. Sinds vorig jaar levert het ook consumenten voordeeltjes op. Deze maand kun je in de horeca deels met muntjes betalen. En deelnemen aan een historische rondleiding langs kroegen en herbergen. 't Gaat natuurlijk allemaal om ondersteuning van de leefbaarheid en de lokale economie. Het dorp blijft leefbaar als er verenigingen zijn. En via de consument ondersteunen we de ondernemer."

‘Wees zuinig op je dorp’

Ook toen Beerens nog in zijn slagerij werkte, was hij al actief als vrijwilliger. "Destijds ook voor de ondernemersvereniging, maar daar ben ik mee gestopt. Ik werk trouwens nog twee dagen in de slagerij van mijn broer in Eindhoven. Plus dus vrijwilligerswerk voor Op Liemt Gemunt. Da's niet zoveel werk, hoor. Maar toch moeten we het spaarsysteem voortdurend onder de aandacht van bijvoorbeeld de jeugd brengen. Ik heb wel een boodschap aan de jeugd: Wees zuinig op je dorp; want anders is er straks geen winkel meer. En help mee als vrijwilliger. Want de vrijwilligers van nu kunnen wel hulp gebruiken. 't Is moeilijk genoeg om mensen te vinden. Hoe meer Liempde in de publiciteit komt, hoe beter voor de leefbaarheid en de lokale economie."

Trots op