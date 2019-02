Hoe moet het verder met de horeca in Den Bosch?

DEN BOSCH - Hoe moet het verder met de horeca in de Bossche binnenstad en directe omgeving? Dat komt onder meer aan bod in de nieuwe horecavisie die de gemeente ontwikkelt in overleg met onder meer de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad (Blb). Het is de bedoeling dat de visie in het najaar gereed is.