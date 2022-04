Hoe overleef je als nieuweling in de gemeenteraad? ‘Iedereen te vriend houden lukt niet’

De Bossche Wies Korver (49) kon haar ogen niet geloven toen ze voor de eerste keer bij de gemeenteraad meekeek. De vergadering verliep zo formeel en volgens een vast stramien, dat ze helemaal niks ervan snapte. Wanneer mocht iemand het woord nemen? En hoe werden er eigenlijk besluiten genomen? ,,Ik vond het een poppenkast. Het was voor mij als buitenstaander niet te volgen.’’

Quote Als je hoog in je emotie zit, zeg je dingen die je niet bedoelt Merel Duijzer, Raadslid Brakel Toch liet Korver zich niet kisten. Ze haakte aan bij GroenLinks, volgde politieke klasjes en bleef trouw de vergaderingen volgen. Zelfs die poppenkast begon ze te snappen: zonder zou de raad op een kakelende schoolklas lijken. Afgelopen maart gaven kiezers de politica in de dop de de ultieme beloning: een raadszetel in de gemeente Den Bosch.

Problemen om de hoek

Korver en haar collega’s vormen als raadsleden officieel het bestuur van de gemeente. Ze zitten aan de knoppen in hun woonplaats en bepalen het beleid over bijvoorbeeld parkeren en subsidies. ,,Dat vind ik enorm leuk. Je kan zo problemen oplossen die om de hoek spelen’’, zegt nieuwkomer Tycho Schoones, met 22 jaar de benjamin van de raad in Meierijstad.

Tegelijkertijd zit er ook een andere kant aan de medaille, ziet de VVD’er. ,,Als je je nek uitsteekt, krijg je ook minder leuke reacties.’’ De afgelopen periode stonden de kranten bol met mindere berichten over het raadslidmaatschap. Zo zouden veel partijen zouden veel moeite hebben om voldoende raadsleden te vinden, mede door toenemende agressie: 15 procent van alle raadsleden heeft afgelopen raadsperiode te maken gehad met bedreiging of geweld, drie keer zoveel als bij een vergelijkbare peiling in 2015.

,,Je krijgt zeker met geagiteerde mensen te maken’’, bevestigt Paul van der Krabben (77). De nestor van de Bossche gemeenteraad heeft in zijn 44-jarige loopbaan al de nodige boze burgers voor zijn neus gehad. ,,Door die confrontaties leer je uiteindelijk hoe je daarmee moet omgaan. Je moet kunnen verdedigen waarom je een beslissing hebt gemaakt. Zolang je dat kan - ook naar jezelf toe -, hoef je jezelf niks kwalijk te nemen. In de politiek kan je niet iedereen te vriend houden. En onthoud: je staat er namens jezelf, niet namens de hele politiek. Dus ga niet het besluit van een ander verdedigen.’’

Hard op de man

Scheldkanonnades vinden niet enkel op straat plaats. Ook tijdens gemeenteraadsvergaderingen wordt tegenwoordig soms hard op de man gespeeld. Van der Krabben trekt een parallel met de Haagse politiek waar lompe taal inmiddels schering en inslag is. ,,Dat er ook in de lokale politiek meer lelijke woorden over tafel gaan, heeft ermee te maken dat sommige raadsleden dat op televisie zien en dat kopiëren. Het is dan aan de rest om dat te corrigeren.’’

Volledig scherm Merel Duijzer uit Brakel, ZVV-raadslid in de gemeente Zaltbommel © Eigen foto

Hoe willen de nieuwe raadsleden met persoonlijke aanvallen omgaan? ,,Door het bespreekbaar te maken’’, denkt Korver. ,,En in de raad duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is.’’

,,Je moet altijd rustig blijven’’, adviseert de Brakelse Merel Duijzer (25). Het kersverse raadslid voor de gemeente Zaltbommel oefende in haar studie Integrale Veiligheidskunde regelmatig met moeilijke gesprekken, bijvoorbeeld als ze iemand moest ‘ontslaan’. ,,De praktijk is natuurlijk anders. Toch hoop ik dat ik net zo kalm kan blijven. Als je hoog in je emotie zit, zeg je dingen die je niet bedoelt.’’

Duijzer, raadslid voor de lokale partij ZVV, denkt overigens dat ze die tips in de raad niet zo vaak hoeft toe te passen. ,,Tot nu toe merk ik alleen maar sympathie bij de andere raadsleden. De andere raadsleden, toch vaak mannen, vinden het alleen maar leuk dat ik als jonge vrouw in de raad kom. In Zaltbommel zijn we ook niet zo van de confrontatie.’’

Volledig scherm Paul van der Krabben van Bosch Belang kreeg een askruisje op aswoensdag in de St-Jan. © Marc Bolsius

Verzuipen

Gemiddeld besteedt een volksvertegenwoordiger tussen de zestien en twintig uur per week aan vergaderen, stukken lezen en burgers bezoeken. Om het allemaal rond te krijgen, is Korver voor de zekerheid minder gaan werken. ,,Een fulltimebaan gaat mij niet meer lukken. Naast het raadslidmaatschap en mijn werk als projectleider in de ouderenzorg ben ik ook moeder van drie kinderen.

Van der Krabben vindt dit een verstandig besluit. Een valkuil die hij vaak ziet bij nieuwe raadsleden, is dat ze overal bij willen zijn en alle stukken willen lezen. ,,Dan verzuip je. Spreek in de fractie af wie zich op welke onderwerpen richt en zet je tanden in de thema’s die voor jou belangrijk zijn. Zo blijft je politieke werk overzichtelijk.’

Een ander advies: ga thuis niet mokken over wat er in de politiek gebeurt. ,,Alle onderwerpen bespreek je met je fractie rondom de vergadering. Daarbuiten laat je de politiek los. Anders ben je er te veel mee bezig en slaap je minder goed, terwijl je juist fris wil zijn.’’

Mopperend thuiskomen

Daarover kan Schoones meepraten. Het jonge VVD-raadslid, die aan het eind van zijn studie zit, kwam eens mopperend thuis toen op een politieke jongerendag zijn voorstel het niet haalde. ,,Daar baalde ik ontzettend van. Maar ik denk niet dat mijn omgeving het direct heeft gemerkt. Natuurlijk is het niet leuk als iets niet lukt, maar ik heb me voorgenomen niet erin te blijven hangen.’’

Volledig scherm VVD-kandidaat Tycho Schoones spreekt een plaatsgenoot aan op de weekmarkt in Schijndel. © Philip van den Brand/BD

Over het raadslidmaatschap heeft hij trouwens geleerd van de beste. Zijn vader, Hans Schoones, zat jarenlang in de raad van de toenmalige gemeente Schijndel. ,,Voor mij is het heel fijn dat ik kan sparren met hem. Tegelijkertijd doe ik het op mijn eigen manier. Ik denk dat ik ook heel van kan leren van de fractiegenoten die al langer in de raad in Meierijstad zitten.’’

Alle drie nieuwkomers zeggen ontzettend veel zin te hebben in de komende periode. Wat is de belangrijkste tip die Van der Krabben aan hen wil meegeven? ,,Verlies niet uit het oog wat belangrijk is. In de politiek zijn we er om onze gemeente te laten groeien en tegelijkertijd de zwaksten in de samenleving niet te vergeten. En vergeet niet om lol te maken. Je ziet het in de politiek meteen als iemand niet lekker in zijn vel zit.’’



