Hoe strooi je veilig pepernoten? Bossche burgemeester schetst worsteling rond Sinterklaas

Burgemeester Mikkers schrijft in een brief aan alle basisscholen en besturen van kinderopvang over het worstelen met deze dilemma’s.

De brief volgt na het onlangs genomen besluit van de gemeente om afscheid te nemen van Zwarte Piet en geen intocht te houden in de stad en omringende dorpen. ,,Geen fijne boodschap. Maar mede gelet op de fase waarin we nog zitten met het virus vind ik het om gezondheidsredenen (nog) niet verantwoord’’, aldus Mikkers.

Ongecontroleerde toeloop

Mikkers benadrukt dat het voor de kinderopvang en basisscholen lastig is om te bepalen of ‘een kleinschalige ontvangst van Sinterklaas en pieten’ mogelijk is. Hij schrijft over de afstand die volwassenen moeten houden ten opzichte van kinderen. Volgens hem moet je oppassen voor ‘een ongecontroleerde omgang en toeloop’. De 1,5 meter kan ook een hindernis zijn bij het geven van cadeautjes.

Hij stelt voor dat de kinderen vanaf midden november tot begin december wekelijks overdag klassikaal of met verschillende groepen tegelijk kunnen kijken naar een speciale Sint Nicolaasfilm. In die film ontbreekt de traditionele Zwarte Piet.

Enige improvisatie

In de brief wijst Mikkers er nogmaals op dat alle comités, de kinderopvang en Bossche basisscholen een streep hebben gezet onder ‘donker geschminkte pieten’. Volgens hem wordt op moment ’nagedacht over de verschillende varianten pieten’. Het mag ‘variëren van de bekende schoorsteenpiet tot de meer geschminkte (min of meer onherkenbare) piet met en - al dan niet- schoorsteenvegen.’

,,Met enige improvisatie en met een bijzondere Sint-Nicolaasfilm hopen we dat het in onze gemeente tot een prachtig feest voor iedereen leidt’’, schrijft Mikkers namens alle intochtcomités, besturen van de kinderopvang en het basisonderwijs.