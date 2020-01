Hoe surfer Max van Noorden drie jaar na deze iconische foto de écht ongelijke strijd verloor

Ja er gaat geld gestoken worden in het opknappen van winkelcen­trum Maaspoort, maar pas over 5 tot 7 jaar

29 januari DEN BOSCH - Meer dan een likje verf - hooguit - zat er lange tijd niet in, tot ergernis van de winkeliers in winkelcentrum Maaspoort. Maar nu gloort er dan toch hoop. De nieuwe eigenaar geeft aan te willen investeren in een fikse opknapbeurt. Al is het pas over een aantal jaren. ,,Alleen al dat perspectief zorgt voor meer positieve energie.’’