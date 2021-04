Hoe zien Vughtenaren, Cromvoirtenaren en Helvoirtenaren de toekomst van Theater de Speeldoos?

Géén extra regels lachgasver­bod in Den Bosch, wél meer en harder optreden

24 april DEN BOSCH - Een lachgasverbod in Den Bosch, daar is de meerderheid van de gemeenteraad voor. Maar burgemeester Jack Mikkers is niet enthousiast omdat een verbod niets toevoegt aan de regels die de gemeente al heeft. ,,Maar uw boodschap is helder, we gaan méér doen.’’