Hoe zit dat met explosies aan boord van plezierboten? ‘Het gebeurt jaarlijks zo'n vijf keer’

Dit is mijn belofte op moeders sterfbed: ik vertel haar verhaal

In negen weken verloor de Bossche Irene Knols de belangrijkste en liefste vrouw in haar leven. Op 62-jarige leeftijd stierf haar moeder aan een typisch vrouwelijke vorm van kanker: baarmoederkanker. Vandaag is het moederdag, maar óók wereldeierstokkankerdag. Voor het BD schreef Irene haar verhaal.

8 mei