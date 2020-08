Hoe zit het met die ballerina die op glazen danst en de ‘dode’ corona-kameel in Den Bosch?

Het Vlaamse Circus Ronaldo heeft zijn bivak opgeslagen op het veld aan de Hertog Hendriksingel. Met Bruggenhoutse woonwagens en al. Als je op z’n Janboerenfluitjes de bewuste plek nadert, kan het bijna niet anders dat je bevangen wordt door gevoelens van weemoed en nostalgie.

Toch laat het rondtrekkende Circus Ronaldo zich moeilijk omschrijven. Inderdaad, hier en daar circusachtige elementen. De Franse ‘ballerina’ Marie Parrinet weet als geen ander op het ritme van een pruttelende tractor haar evenwicht te bewaren op de vierkante centimeter. De balletschoenen dansen op petieterige glaasjes op een eettafel.

Zesde generatie

Maar misschien zijn de prestaties van het artistieke gezelschap onder te brengen bij het genre commedia dell’árte, een uit Italië stammende vorm van improvisatietheater die doordrenkt is met volkshumor, soms overgoten door een absurdistisch sausje. De jongste voorstelling Applaus is geregisseerd door Danny Ronaldo, die officieel de naam Van den Broeck draagt. Hij vertegenwoordigt samen met broer David de zesde generatie van een (foor)theater- en circusfamilie die al in 1827 aan de weg begon te timmeren. De dynamische familievoorstelling Applaus, een onderdeel van Afzender Boulevard, is te zien van 5 tot en met 11 augustus.

Volledig scherm Nu het circus afgelast is, heeft ook de kameel het loodje gelegd. Twee bulten vormen het tastbare bewijs. © Chris Korsten

Corona

Om er een schepje bovenop te doen: ook zijn kinderen, onder wie de 12-jarige Angelo, doen gezellig mee. ,,We reizen wat af met onze voorstellingen, binnen én buiten Europa. In coronatijd is alles anders. Ik was net bezig samen met mijn zoon Pepijn een duovoorstelling op de planken te zetten, toen de crisis uitbrak. We moesten alles annuleren. Niet lang daarna heb ik me gefocust op deze productie”, vertelt de artistiek leider die in de voorstelling ook zélf een rol inkleurt.

Applaus gaat over een afgelast circus zonder publiek, een rechtstreekse verwijzing naar een grote culturele stilte. Het publiek, dat in ‘bubbels’ van een beperkt aantal personen langs zeven locaties op het terrein wordt geloodst, mag gluren in een lege circustent vol geheimen en in woonwagens met een variétéachtige sfeer. Bewegende violen, een begraven kameel en het stokoude surrealistisch ogende hondje Kees zullen mogelijk bij menigeen nog lang op het netvlies blijven staan.