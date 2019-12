Hoe zit het met verbetering veiligheid op snelfietspad Den Bosch-Oss?

Net na de zomer stelde de CDA statenfractie vragen over de veiligheid van het snelfietspad tussen Den Bosch en Oss. Ook de dorpsraad Nuland had al aan de bel getrokken over onveilige situaties. Het provinciebestuur beloofde toen maatregelen , maar de fractie vraagt zich nu af of er eigenlijk wel iets is gedaan.