Hoera! Jo en Greet zijn zestig jaar getrouwd

Bezorgde Vughtena­ren willen uitstel van komst 5G; PvdA-GL houdt the­ma-avond

12:06 VUGHT - Waar komen in Vught 5G-zendinstallaties? Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Is de veiligheid in het geding? Onder de titel ‘Let’s talk about tech’ houdt PvdA-GroenLinks op maandag 28 september om 19.30 uur een thema-avond over de invoering van 5G.