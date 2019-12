Hoera! Na veel hobbels eindelijk nieuwbouw voor voetbalclub Zwaluw

VUGHT - De champagneflessen werden ontkurkt en de confettipoppers afgeschoten. Het was feest donderdagavond in en rondom het raadhuis in Vught. Na een lange weg ging de voltallige gemeenteraad akkoord met 1,7 miljoen euro voor een nieuwe accommodatie voor voetbalclub Zwaluw VFC.