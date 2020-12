Hoera! Rini en Marian zijn 60 jaar getrouwd

ROSMALEN - De Weijnbergh in Oisterwijk zal voor veel mensen bekendstaan als een plek waar vroeger dansavonden werden gehouden. Voor de rasechte Bosschenaar Rini van Cromvoirt en de in Tilburg geboren en getogen Marian de Bont betekent het veel meer dan dat. De danszaal vormde voor hen het decor van hun eerste ontmoeting.

De liefde tussen de twee was sterk. Dat voelden ze meteen. Ze bleven elkaar zien, zijn elkaar nooit uit het oog verloren en kregen een relatie. Op 13 december 1960 bezegelden ze hun gevoelens voor elkaar met een huwelijk. Deze week alweer zestig jaar geleden.

Na het trouwen hebben Rini en Marian - allebei 85 jaar oud - vanwege werk kort in Wijchen gewoond. In januari 1963 verhuisden ze naar Rosmalen, waar Rini als administrateur zijn entree maakte bij het toenmalige tuberculosesanatorium Maria Oord. Een jaar later werd hij benoemd tot economisch directeur. In een periode van 33 jaar heeft hij Maria Oord van een sanatorium omgeschakeld naar een verpleegtehuis. Ook heeft hij zich tussen 1974 en 1994 als lid van de gemeenteraad in Rosmalen ingezet in verschillende commissies. Marian werkte tot de komst van hun twee dochters als administratieve kracht bij kledingconcern C&A. Later bleef zij nog jarenlang met grote inzet werkzaam op administratief gebied bij een schildersbedrijf.

Genieten geblazen

Het echtpaar is jarenlang met hun caravan naar het zuidelijke Frankrijk gereisd. Vooral toen de kinderen nog jong waren, genoten ze met volle teugen van een vakantie op de camping. De vele plakboeken in het huis van het koppel zijn daar getuige van. Toen de gepensioneerde leeftijd eenmaal bereikt was, bleven ze met hun caravan op pad gaan. De meeste vakanties werden doorgebracht op hun favoriete camping in het Franse Visan, maar ook Spanje en Italië zijn bezocht.

Na jaren met de caravan te hebben rondgetoerd, was het tijd voor iets nieuws. Hun geliefde kampeerwagen werd ingewisseld voor tripjes naar Benidorm, waar ze twee keer per jaar enkele weken verbleven, genietend van het zonnige weer en de aanwezige gezelligheid. Menig vakantie is daar met familieleden doorgebracht. Ook hun 50-jarige jubileum is er feestelijk gevierd in het bijzijn van hun twee dochters, schoonzonen en drie kleinkinderen.

Franse taal bijschroeven

Genieten doen ze vandaag de dag nog steeds. Vanwege corona misschien even niet in Benidorm, wel in hun thuishaven Rosmalen. Ze zijn meerdere keren verhuisd. Ze hebben een woning gehad op de Bredestraat en op de Mazairaclaan. Hun huidige huis is gelegen aan de Heirust. Tot voor kort waren ze actieve bridgers bij de bridgeclub. Nu speelt Rini als oprichter van Tennisclub Rosmalen nog regelmatig een potje tennis. Marian legt woordjes met Wordfeud en vermaakt zich met een goed boek - soms zelfs een Frans boek om de Franse taal bij te houden - en het maken van puzzels.

Volledig scherm Rini & Marian van Cromvoirt uit Rosmalen. © Privefoto