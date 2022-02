Hoera, Saar is geboren! Drie keer zelfs in een maand, in dezelfde straat: ‘Wel verwarrend voor het kraambezoek’

‘Ervarings­des­kun­di­ge’ Rula maakte het zelf mee en tolkt nu voor Bossche statushou­ders in de bijstand

Rula Mawed groeide op in Syrië en belandde, op de vlucht voor de oorlog, als 21-jarige in Den Bosch. Als moeder in de bijstand had ze het destijds zwaar, maar nu, tien jaar later, werkt ze voor Weener XL als tolk Arabisch en geeft zo anderen in dezelfde situatie een stem.

22 februari