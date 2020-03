Hoestende coronaschreeuwer die agent bespuugde bij wachtrij voor coffeeshop Den Bosch voor de rechter

‘Twee keer knijpen is overgave aan God’, uitvaart David Frequin na euthanasie-kwes­tie toch in Sint-Jan

19:05 DEN BOSCH - Een uitvaart voor David Frequin in de Sint-Jan was drie jaar geleden onbespreekbaar. De Bosschenaar was bezig met euthanasie-papieren, de regels van de kerk hielden zijn wens tegen. Vorige week dinsdag overleed Frequin, afgelopen maandag was het afscheid tóch in de Sint-Jan. ,,Wat gaan we doen Daaf, knijp maar in mijn hand’’, vroeg zijn partner Maarten Coppens aan het sterfbed.