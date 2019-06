Hoeveel geluidsoverlast moet je als bewoner van Bossche binnenstad slikken? Wethouder ‘niet altijd blij’

Wethouder legt theaterdi­rec­teur het zwijgen op rond over Kaaihal Den Bosch

6:13 DEN BOSCH - Het Theater aan de Parade is onder druk uit het stadhuis afgehaakt in de strijd om een Kaaihal als tijdelijk theater. Wethouder Huib van Olden heeft hoogstpersoonlijk een topambtenaar van de gemeente Den Bosch de opdracht gegeven tijdelijk directeur Gijsje van Honk duidelijk te maken in te binden. Het gevolg is dat zowel Van Honk als de Raad van Commissarissen het hoofd in de schoot leggen. Verschillende betrouwbare bronnen melden dat aan het Brabants Dagblad.