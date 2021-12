Hoezo ontlezing? De boekhandels hebben het loeidruk

Door brand verwoeste woningen tegen de vlakte; getroffen familie wil graag terug naar Helvoirt

HELVOIRT - De sloop van twee door brand verwoeste huurwoningen aan de Jorisakkerstraat in Helvoirt is bijna voltooid. De familie Van den Brand, die in april haar hele hebben en houden in rook zag opgaan, bivakkeert (tijdelijk) elders en dat geldt ook voor de buren.

22 december