Hoge Bomen Festival in Vught opnieuw afgelast: ‘Echt een mokerslag’

Dood echtpaar aangetrof­fen in Rosmalense woning, politie gestart met onderzoek

11 augustus ROSMALEN - In een woning aan de Valkeniersingel in Rosmalen is de politie een onderzoek gestart nadat daar woensdagmiddag twee levenloze mensen zijn aangetroffen. Een GGD-arts en agenten van forensische opsporing waren daar voor onderzoek.