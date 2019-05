Hoge flat als verticale veilige buurt

DEN BOSCH - Den Bosch is de laatste jaren wat voorzichtig geweest met het toestaan van hoge bebouwing binnen de gemeentegrenzen. Zelf maximale bouwhoogtes die waren vastgelegd de nota hoogbouw uit 2003 werden niet gehaald. En zo ontstonden compromissen die weinig tot geen toegevoegde waarde hadden voor het beeld van de stad, zoals de wat plompe Van Lanschottoren achter het station. En hoge torens die in het Paleiskwartier waren voorzien, vielen in de praktijk vele tientallen meters lager.

Soms was geld de reden, soms ook de vrees om uit de pas te lopen bij het gemiddelde in de stad, bleek gisteravond tijdens de de debatavond over hoogbouw in de gemeente, georganiseerd door het Bosch Architectuur Inititatief (BAI).

De bestaande nota hoogbouw uit 2003 is gedateerd, daarover waren de sprekers eensgezind. De nota biedt ruimte aan geclusterde hoogbouw in bepaalde gebieden zoals de A2. En aan de randen van de stad is plek voor een aantal zogenoemde landmarks, alleenstaande bouwwerken. Daarlangs kan dan groen en water de stad ‘in worden geleid’ zodat op die manier het idee van Den Bosch als stad in een delta tot zijn recht kan komen, zei oud-stedenbouwkundige Cees van Aalst. Toekomstige hoogbouw mag in ieder geval niet ten koste gaan van een aantal iconen van de stad, zoals de Sint-Jan, betoogde hij.

Verticale buurt

Van Aalst vond als representant van het wat behoudende deel der gemeente, architect Diederik Dam tegenover zich. Zijn bureau is momenteel bezig met de realisatie van een 215 meter hoge flat langs de Maas in Rotterdam. Hij noemde de angst die bestaat voor hoge flats niet terecht. Ten minste als bij het ontwerp gekozen wordt voor meer dan alleen een fysiek, hoog gebouw. ,,Het moet in relatie staan met zijn omgeving. En om bewoners een prettig, harmonieus en veilig gevoel te geven moeten er voorziening in komen voor werk, publieke horeca, sportfaciliteiten en dergelijke”. En zo kan een flat in feite een eigen fijne verticale buurt worden.

Platgetreden paden

Dam pleitte ervoor dat betrokkenen in een gemeente daarvoor durven afstappen van platgetreden paden en dus ook van nota uit 2003. En in ieder geval voor een aantal jaren op rij een consistent beleid voeren, omdat hoogbouw niet in een paar jaar gerealiseerd kan worden.

Milieudeskundige - en activist Arie Bijl pleitte om heel andere redenen voor veel hoogbouw in Den Bosch: vanwege de duurzaamheid. Bovendien moet de gemiddelde oppervlakte van een flat verkleinen. ,,Dat is energiezuiniger en bovendien levert het meer goedkopere woningen op in de strijd tegen de woningnood.”

Verdichting

Duurzaamheid moet dus één van de nieuwe pijlers worden van de nieuwe nota hoogbouw. Verdichting is een tweede belangrijk aspect, en die is volgens de aanwezigen niet alleen haalbaar met hoogbouw. Ook kwaliteit en 'politieke vasthoudendheid’ zijn in dit verband belangrijk.