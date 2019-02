Hoge temperaturen door erotische beurs van Bobbi Eden in de Brabanthallen: ‘Ik hou van lekker wild’

William ‘Bill’ Allen (96), bevrijder van Den Bosch, overleden

14:48 DEN BOSCH - William ‘Bill’ Allen (96) die in oktober 1944 met de 53ste Welsh Divisie Den Bosch bevrijdde is donderdagnacht overleden. Allen was in 2006 bij de jaarlijkse herdenking in Den Bosch. Hij ontmoette Bosschenaar Toon Kroon die door Allen werd geholpen toen hij als jongen van 14 gewond was geraakt bij het oorlogsgeweld.