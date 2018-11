Holsaby wint Bossche Band Battle

Lat ligt hoog

Boodschap

De Bossche Clittenband speelt hoofdzakelijk nummers van de debuut-EP Lavendelavendel die in juni is verschenen. De titel verklaart tevens de aanwezigheid van een takje lavendel, naast een SM-zweepje en handboeien. De veelal gepeperde en dubbelzinnige Nederlandstalige teksten die uit de mond van zangeres/gitarist Noortje Dupont stromen, brengen de fantasie compleet op hol. De tekst ‘Mag ik nog een keer komen, voordat ik ga’ is een treffend voorbeeld. “Er zit inderdaad hier en daar een ondeugende toespeling in onze teksten. Maar vaak zijn we ook gewoon recht voor de raap. Eén geruststelling: we zijn geen irritant feministisch gezelschap; wél verkondigen we een duidelijke boodschap over bepaalde vrijheden”, aldus bassist Aya Dupont, de jongere zus van de frontwoman. Hannah Schuur op drums completeert de band.