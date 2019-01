Home Alone, maar dan zonder zoete bijsmaak, in Parktheater Eindhoven

Hoe lang hij al in het vak zit? Joep Onderdelinden (1965) moest er toevallig net aan denken toen hij in de theaterfoyer een foto van Willem Nijholt zag hangen. ,,Met hem heb ik in 1988 mijn eerste grote productie gedaan: ‘De Verbroken Code’, over computerpionier Alan Turing. Ik speelde het verleidelijke hoerenjongetje, haha.”

Daarna volgde onder meer ‘Beste maatjes’ met Paul de Leeuw (1989), ‘Ajax-Antigone’ (1991) bij Het Zuidelijk Toneel met Ivo van Hove, ‘Katharina Katharina’ (2002) bij Artemis en ‘Arabische Nacht’ (2003) bij Productiehuis Brabant (beiden onder regie van Matthijs Rümke), en musicals als ‘Funny Girl’, en ‘Ja Zuster Nee Zuster’ (2010). Onderdelinden is, kortom, meer dan postbode Siemen uit de populaire VPRO-serie ‘Zaai’, de rol waar de meeste mensen hem van kennen. ,,Ja, ik schiet alle kanten uit. Van Griekse tragedie, via Albert Verlinde en Simone Kleinsma naar slapstick”, lacht Onderdelinden, die ook nog zeven solo's maakte. En dan is hij ook nog regisseur. ,,Op het moment is het behoorlijk hysterisch. Ik doe een regie van Els De Schepper in België, doe ‘Opvliegers 4’, ‘Expeditie Eiland’ en speel in ‘Gnaffel’ waar ik ook de regie van doe.”

Inbrekers

En dan is er nog de rol in ‘Alone@Home’, een co-productie van het Bossche Matzer, Bos Theaterproducties en Stadsschouwburg Utrecht, gebaseerd op de Amerikaanse blockbuster ‘Home Alone’ uit 1990, over een jongetje dat alleen thuis gelaten wordt met kerst, maar bezoek krijgt van inbrekers.

Bosschenaar Lucas de Waard (1984) en Daan Windhorst (Breda, 1990) herschreven het script, Joep Onderdelinden speelt de vader en de inbreker, afgewisseld met Martijn Fischer. Onderdelinden speelt het tweede blok, maar moet wel elk moment kunnen invallen, zo vertelt hij in Oosterhout, voorafgaand aan een try-out. ,,Martijn kan elk moment vader worden, en dan moet ik kunnen inspringen. We hebben vanmiddag even gerepeteerd: ‘Italianen’, snel, snel doorlopen, even vooraf in de kleedkamer. Ik zit nu heel technisch te kijken naar Martijn. Hoe doet hij dat? Ik kijk bij hem af, maar zie ook dingen die ik anders ga doen.”

De film ‘Home Alone’ gezien?

,,Natuurlijk. Wie niet. Maar dat is lang geleden. Elke keer denk ik: ik moet hem weer kijken, maar heb er geen tijd voor. Hoeveel delen zijn er inmiddels, drie? Zeven? Néé!”

Niet de meest gewaagde film om een theaterstuk op te baseren.

,,Oh, het kan nog veel erger hoor: denk aan Disney-producties als ‘Beauty and the beast’ of ‘Doornroosje’. Maar je hoeft er inderdaad niet voor gestudeerd te hebben om het te snappen. Maar in deze dagen moet het vooral gezellig zijn, niet te zwaar. En soms moet je wat makkelijker producties maken, om daarna weer de wat moeilijkere te kunnen maken. Ro Theater is ooit begonnen met grote, laagdrempelige kerstproducties. Net als bij hen zit er ook bij ons een dubbele laag in, zodat ook de volwassenen het leuk vinden. Het script van Lucas de Waard en Daan Windhorst leest geweldig weg, ik moest erg lachen toen ik het las. Heel talig en soms ook absurdistisch. Er zitten bijna Monty Python-achtige tiktak-zinnetjes in. En een moderne twist: het is niet een jongen in de hoofdrol, maar twee meisjes in een samengesteld gezin, waarvan er eentje een enorme pester is, maar ook kampt met onzekerheden. We hebben ook een live-band, met muziek van Helge Slikker (van Happy Camper en Miss Molly & Me -red). Bijzonder, daar is bijna nooit geld voor tegenwoordig.”

Lastige rol?

,,Er zit veel slapstick in. Daar zitten enorm veel afspraken in, en allerlei verschillende rollen. Je doet een petje op, en weer af, slaat een deur dicht, en weer open, dat komt allemaal heel nauw, je moet veel nadenken en scherp blijven. Toen ik de mensen zag die dit gingen maken, was ik meteen enthousiast. Madeleine Matzer maakt interessant theater, decorbouwer Ascon de Nijs bijzondere decors en Lucas en Daan deden ‘Watskeburt?l’ een van de meest eigen musicals die ik ken, zo weird. Die combinatie van makers kon alleen maar iets moois opleveren. Met Lucas werk ik ook in ‘Expeditie Eiland’ samen. We gaan straks samen een nieuwe productie maken: ‘Verliefd op Ibiza’.”

Naast acteur bent u ook regisseur. Hoe werkt dat? Hoe regisseer je een regisseur?

,,Nou, voor de regisseur kan dat soms knap irritant zijn, denk ik. Ik moet me soms inhouden, maar kan de regisseur in mij niet altijd tegenhouden. Nu had ik het ook weer: ‘Dat licht... is het niet beter als we die spot wat anders zetten?’ ‘Wat raar dat die muziek zo laat inkomt…’ Sommige acteurs doen wat ze opgedragen wordt, ik kan dat niet. Maar ik heb ook extra bagage bij als acteur.”

Alone@Home: spelen met gender, wifi, een rat op wieltjes en camp

Is het nou een jongen of een meisje? Ook voor het publiek is het niet helemaal duidelijk. Zelf zegt Puk (actrice Merel Pauw) dat ze een meisje is, maar haar stiefzusje Jip (Soumaya Ahouaoui) noemt haar een jongen. Maar dat is dan ook een pester. Een superpester zelfs, die er zoveel talent voor heeft, dat het later in de voorstelling nog goed van pas komt. De twee meiden – overtuigend gespeeld door twee meer dan volwassen acteurs - zijn door hun ouders alleen gelaten, pesten elkaar de kiet uit, maar hebben elkaar hard nodig als twee inbrekers - Joep Onderdelinden en Femke Arnouts - het huis proberen binnen te dringen. Ze hebben het voorzien op een kostbaar naaktportret en denken een heel eind te komen door de wifi uit te schakelen in huis: dan komen de kinderen - in grote paniek – vanzelf naar buiten. Maar de kids zijn niet bang (‘bang is voor sukkels’), ook niet als er een grote zwarte rat - op wieltjes – voorbij komt. De excentrieke buurman Gerben (Eddie B. Wahr, bekend van NUHR) – tevens live-‘geräuschmacher’- biedt een onverwachte, carnavaleske uitkomst.