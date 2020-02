Hond van Bianca gestolen bij inbraak Den Bosch: ‘Chispa heeft van de angst een plasje achtergelaten’

Video moet het nog één keer uitleggen aan Hollanders: Geen bananenpak of paard in de gang in Oeteldonk

14:07 Do 5 feb. Het is vechten tegen de bierkaai, maar de Oeteldonksche club benadrukt het in een nieuwe video nog maar een keer: in het Oeteldonkse wordt carnaval op geheel eigen wijze gevierd.