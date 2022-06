Honden bijten 16 schapen dood van kinderboerderij in Rosmalen

ROSMALEN - Een treurige dag voor een kinderboerderij in Rosmalen: drie honden hebben 13 schapen doodgebeten en drie dusdanig verwond dat die later door de politie uit hun lijden werden verlost. Dat meldt de politie. De honden zijn in beslag genomen en krijgen een gedragskeuring in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM).