Honderd Bossche buurten doorgelicht in Wijk- en Buurtmonitor

In het onderzoek worden ervaringen van bewoners en professionals in een wijk gecombineerd met harde cijfers van bijvoorbeeld het CBS, UWV en de politie. 5400 inwoners vulden een enquête in. Zo ontstaat elke twee jaar een gedetailleerd beeld van 107 buurten. Het onderzoek moet onder meer helpen bij het bepalen waaraan inwoners hun wijk- en buurtbudgetten uitgeven en waar prioriteiten liggen. Wethouder Ufuk Kâhya beschouwt de monitor als een ‘hulpmiddel’. ,,Daarom bespreken we de uitkomsten eerst met bewonersraden, vrijwilligers en beroepskrachten. Herkennen zij de cijfers? Wat zijn hun ervaringen? Wat vinden zij belangrijk? Samen kunnen we prioriteiten stellen en plannen maken.’’



Uit de monitor blijkt dat de tevredenheid in de Gestelse Buurt, een over het algemeen erg zwakke wijk, de afgelopen twee jaar is gegroeid. Nog altijd voelen bewoners zich daar gemiddeld onveiliger, maar het aantal woninginbraken, vernielingen en vormen van verloedering zijn flink afgenomen. De gemeente denkt dat de grootschalige herstructurering van woningcorporatie BrabantWonen (zes portiekflats worden gesloopt en opnieuw gebouwd), daarbij een rol speelt. Bewoners zijn nu ook meer te spreken over het openbaar groen.