Honderd deelfietsen op dertien plekken in Den Bosch, maar ze komen wel trager

Za 29 feb. Een ov-fiets, maar dan niet van de NS maar van busvervoerder Arriva. Binnenkort komen er honderd deelfietsen in Den Bosch te staan bij bushaltes. De start van het project, in eerste instantie een proef, is overigens wel vertraagd: de productie van de fietsen in China ligt momenteel namelijk stil.

Door Bart Gotink

In totaal komen er op dertien locaties in en om het centrum elk vijf tot tien deelfietsen te staan, onder de naam Bravo-fiets. Er komen onder meer punten op bedrijventerreinen als De Rietvelden, Maaspoort en de Pettelaar. Daarnaast komen er fietsen te staan bij de gemeentelijke stallingen in de stad, zoals die in de Kerkstraat. Tot slot komen er ook bij een aantal drukke haltes zoals langs de Pettelaarseweg, Zuid-Willemsvaart en Vlijmenseweg haltes. Volgens de gemeente Den Bosch is op deze plekken waarschijnlijk de grootste behoefte aan deze fietsen, en is de locatie ook praktisch.

App

De deelfietsen kunnen worden gehuurd met een speciale app waarmee een slim slot kan worden ontgrendeld. Het is nog niet duidelijk wat de fietsen precies gaan kosten, wel is duidelijk dat de fietser straks per half uur moet betalen. In Maastricht heeft Arriva ook in totaal honderd deelfietsen staan, die daar mee te nemen zijn voor 1,50 euro per ritje van dertig minuten. Dat kan oplopen tot maximaal 15 euro per dag. Doel van de fietsen is in elk geval om de gebruiker van het openbaar vervoer ook de laatste kilometers te laten overbruggen en daarmee het OV aantrekkelijker te maken. De Bravo-fietsen richten zich op dagjes-mensen, forenzen en op bedrijven die medewerkers graag willen laten fietsen.

Volledig scherm deelfiets Nextbike Arriva Maastricht © Wouter Ter Haar

Het blijft overigens een beetje onduidelijk wanneer het project precies van start gaat: de fietsen komen uit China en daar ligt de productie momenteel stil. Het is niet duidelijk of dat komt door het Coronavirus. De productie moet daar dus eerst weer op gang komen ,,Het is echter nu niet precies aan te geven wanneer dat zal zijn", aldus een woordvoerder van de gemeente Den Bosch. Komend jaar moeten er ook leenfietsen komen in Bergen op Zoom en Tilburg.