Honderd elektrische deelscooters zoeven door Den Bosch: gemeente doet mee aan proef

DEN BOSCH - Bosschenaren kunnen sinds donderdag rijden op groene elektrische deelscooters in de stad en de kernen. Maar je moet natuurlijk wel een scooter- of autorijbewijs hebben.

Honderd groene scooters zijn over de stad en kernen verdeeld. GO Sharing is een zelfstandig bedrijf, maar werkt samen met de gemeente om de proef het komende jaar in goede banen te leiden.

Via een app kunnen deelnemers een scooter reserveren en met de telefoon kunnen scooters worden gestart en afgesloten, afhankelijk van het abonnement betalen gebruikers tussen de 23 en 29 cent per minuut. De voertuigen, met een actieradius van 60 kilometer, kunnen overal in de stad waar een ‘groene zone’ (te zien via de app) is aangewezen, worden achtergelaten.