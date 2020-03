Honderdduizenden euro's dwarrelen over straat na brand in flat aan Klokkenlaan in Den Bosch

Jumbo maakt boodschap­pen­pak­ket­ten voor zorgmede­wer­kers in ziekenhuis Den Bosch

7:07 DEN BOSCH - In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is vrijdag een mobiel Pick Up Point ingericht door Jumbo. Twee keer per dag kunnen zorgmedewerkers boodschappen afhalen. Vrijwilligers van Jumbo stellen de pakketten samen.