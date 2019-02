Honderden Bossche fietsen wachten vergeefs op eigenaar

DEN BOSCH - Fiets kwijt in Den Bosch? Grote kans dat-ie in het stedelijke fietsdepot staat tussen bijna 700 anderen.

Fietsdepot gemeente 's-Hertogenbosch staat er met grote letters een van de deuren van Weener XL aan de Van Herpensweide in Orthen-links. Niets van gelogen, want binnen staan bijna 700 stalen rossen keurig in het gelid. Ze komen van heinde en ver in de gemeente, maar de meeste toch van bij het centraal station in Den Bosch, zegt Charles Kuijpers die verantwoordelijk is voor het beheer.

Gemiddeld laden gemeente (Stadstoezicht en Weener XL) maandelijks zo'n zestig fietsen op die staan gestald op plekken waar dat op dat moment niet mag. Die komen terecht aan de Van Herpensweide. Wie merkt dat zijn fiets weg is, kan een kijkje komen nemen in het fietsdepot. Als mensen aantonen dat ze de rechtmatige eigenaar zijn, mogen ze hun fiets meenemen nadat 17,50 euro is afgerekend.

Geen aangifte

Maar bijna niemand doet die moeite. ,,Eigenlijk onbegrijpelijk", vindt Charles. ,,Ze doen nog niet eens aangifte van diefstal. Bij onze eigen gemeentelijke fietsenstallingen in de stad vinden we misschien op jaarbasis zo'n 20 fietsen die zijn achtergebleven. Bij de stations zijn het er 50 tot 60 per maand. Als je ziet wat er rond het station aan fietsen wordt achtergelaten. Dat is overigens een probleem van alle grote steden. Wij hebben het hier nu redelijk onder controle.”

De dagen voor carnaval letten de speciale fietsteams van de gemeente extra op de route van de optocht. ,,Fietsen die daar in de weg staan, worden weggehaald. Als er een hangslot is zagen we dat door. Als er nog een ander slot is, zetten we de fiets aan de overkant weg, als er verder geen slot meer is wordt de fiets in het depot gezet.”

Gestolen fietsen

In de gemeente zijn speciale teams met scanners op pad om fietsen op te sporen. Op jaarbasis worden in heel de gemeente zo'n 2000 fietsen opgehaald, rekent Charles voor. Daaronder zijn ook fietsen die officieel als gestolen staan geregistreerd. ,,Als dat zo is, krijgen we in het depot een melding en gaat de fiets naar de afdeling stadstoezicht. Die kan er voor zorgen dat hij terecht komt bij de rechtmatige eigenaar.”

Maar voor de meeste fietsen is er een andere werkelijkheid: die van drie maanden stalling in de voormalige broeikassen aan de Herpensweide. Na die tijd worden ze successievelijk verkocht aan de gemeentelijke kringloopwinkel Vindingrijk. Daar worden ze indien nodig opgeknapt en weer verkocht aan particulieren.

Elektrische fiets