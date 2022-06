Honderden euro's besparen met een simpel stripje: een rondje duurzaam wonen in de Brabanthallen

,,Gelukkig staan we hetzelfde in de wedstrijd", zegt Max. De wedstrijd waar hij over heeft, is het ontharden van water. Hard water is niet duurzaam. Natuurlijk niet. Apparatuur begeeft het eerder en de leidingen krijgen klappen te vervangen. Oftewel: ellende. Met Max zijn seminar Nooit meer kalkaanslag: zo gaat je apparatuur veel langer mee krijgt het publiek, zo'n vijftien man sterk, tips om de wedstrijd te winnen. ,,Handig", concludeert een man die samen met zijn vrouw luistert.