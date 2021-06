Honderden hotelkamers extra in Den Bosch? ’Eerst zorgen dat wat we nu hebben overeind blijft’

Den Bosch is ook een ‘slaapstad’: hotels kunnen record breken

14 maart DEN BOSCH - Den Bosch doet het niet alleen goed als eet- en winkelstad, maar zeker ook als ‘slaapstad’. In 2018 waren daar 255.578 hotelovernachtingen. Dat is 84 procent meer dan in 2014. En er lijkt een record in de lucht te hangen. Want in de eerste zes maanden van het afgelopen jaar waren er al bijna 129.000 overnachtingen in Bossche hotels.