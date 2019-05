Honderden mensen in Den Bosch zij aan zij met Nicolette Kluijver en Albert Verlinde voor Nederland staat op tegen kanker

En dat was de laatste Gouden Eigenhei­mer, het clubke stopt

8:02 DEN BOSCH - De twijfel was er al medio februari van dit jaar rond de uitreiking van de Gouden Eigenheimer aan minister Frank Jansen van Protocol van de Oeteldonsche Club. Wél of níet door met carnavalsclub De Eigenheimer? Voorzitter Arie Kerkhof hakte uiteindelijk de knoop door. Na het carnaval, of eigenlijk al tijdens het Oeteldonks feestje, wist de kartrekker van de club het zeker. ,,Ik twijfelde omdat we volgend jaar 75 jaar zouden bestaan, maar het is afgelopen. Klaar.’’ Geen jubileum en zelfs geen afscheidsfeestje, de club is inmiddels opgeheven.