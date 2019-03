Honderden zakken hennepafval gedumpt op Gementweg tussen Vught en Cromvoirt: spoor van ruim een kilometer

Wil Den Bosch voor 5.000 euro Tijd voor Max of voor 500.000 euro The Passion?

7:13 Za 30 ma. Misschien komt Joris Linssen dit jaar weer niet. De tijd dat een besneeuwd Den Bosch in zijn uppie hartverwarmend in beeld gebracht werd rondom de grote kerstboom op de Parade, is al even voorbij. Die 30.000 euro kan aan andere tv-programma's besteed worden.