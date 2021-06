‘Hondsbrutale diefstal’ in Bosch Amac-filiaal: ‘Stelen van telefoons is parasitair gedrag’

DEN BOSCH - ‘Een hondsbrutale diefstal’. Zo omschrijft officier van justitie Van Dam de diefstal van twee iPhones in het Amac-filiaal dat is gevestigd in de Bossche Hinthamerstraat. Volgens hem gaat het om mobiel banditisme waarbij in dit geval een groep Roemenen vanuit Duitsland naar Den Bosch is gereisd om te stelen.