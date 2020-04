Hoofdkantoor van Gapph terug naar Den Bosch

300 vierkante meter kantoorruimte

Het vastgoedbedrijf is gegroeid. Van Haaster: ,,We zijn in 2013 met vijf man Achter de Tolbrug in Den Bosch begonnen. Er zijn nu vestigingen in België, het Verenigd Koninkrijk en op zeven locaties in ons land. Er werken 75 mensen, waarvan straks zo’n twintig in het toekomstige hoofdkantoor in Den Bosch. “

,,Hoe dat moet in een samenleving met anderhalve meter afstand? We zitten straks gelukkig wat ruimer in ons jasje”, aldus Van Haaster die in Rosmalen woont. ,,Voordeel is dat er gemiddeld twaalf mensen op kantoor zullen zijn. Die 1,5 meter is een uitdaging. De bureaus moeten wat verder uit elkaar worden gezet. De openingsborrel stond ergens in juni gepland. De vraag is of die nog wel doorgaat.”