Hoog beladen vrachtwagen rijdt tegen fietsbrug in Den Bosch, verliest lading en veroorzaakt botsing

Tonnen aan zout en honderden kilometers strooien helpt ook in Den Bosch nauwelijks

20 maart DEN BOSCH - Zo’n 700.000 kilo strooizout, 19 wagens die 20.000 kilometer in Den Bosch reden en in totaal ongeveer 600 kilometer aan wegen en fietspaden aangepakt. Er was de tweede week van februari door de hevige sneeuwval en de strenge vorst niet tegenaan te werken, zo glad was en bleef het.