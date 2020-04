Hoog bezoek voor jarige Riet (88): ‘Kom even naar het balkon, moeder’

,,Hé moeder, moet je niet even lekker buiten op het balkon gaan zitten? Dat is goed voor je”, begon zoon Jan (67), die in het 'complot' zat. ,,Nee jongen, ik vind het een beetje te fris", luidde de reactie, die best aannemelijk klonk. ,,Kom kom, doe het toch maar, de kou valt reuze mee.”

Een half uurtje later, toen het ceremoniële vertoon achter de rug was, bleek het feestvarken aardig onder de indruk van wat haar zojuist was overkomen. ,,Wat een enorme verrassing, dit zal ik nooit meer vergeten. Dat mijn dochter helemaal vanuit Zuid-Frankrijk hier naartoe is gekomen, is natuurlijk de absolute hoofdprijs. Wat er vandaag op het programma had gestaan, wanneer alles normaal zou zijn geweest? Dan had ik eerst - voorafgaand aan een familiediner in D'n Boerderij - een bezoek gebracht aan Ons Lieve Vrouwke in de Sint-Jan. Dat doe ik elke zaterdag, maar niet in deze tijden. Dat is me nu te link."