Hoog bezoek voor Kamp Vught: koning Willem-Alexander opent vernieuwd herinneringscentrum

Hoogspan­ning onder de grond: ‘Dit geeft moeders wél een goed gevoel’

11:40 DEN BOSCH - Wonen of spelen onder of vlakbij hoogspanningslijnen is waarschijnlijk niet echt gezond. Aan de Noorderweg in Den Bosch hangen boven een veel gebruikt grasveld en over een lengte van enkele honderden meters dikke kabels. Binnen ongeveer zes jaar gaan over een afstand van 7,5 kilometer de lijnen de grond in. ,,Ik heb mij er nooit druk om gemaakt. Bende nou gauw gek.’’