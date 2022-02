Hoogbejaarde vrouw (91) uit Vught vertrouwt ‘bankmedewerkers’ niet die pas komen ophalen: politie pakt duo bij woning op

Waakzaam­heid rond vogelgriep in Rivieren­land; dringend advies om honden aan de lijn te houden langs Maas en Waal

ZALTBOMMEL/DEN BOSCH - Honden aan de lijn in de uiterwaarden van de Waal en de Maas. Dat is het dringende advies van Staatsbosbeheer en de dierenambulance in verband met toenemende problemen met vogelgriep. In Rivierenland lijken vooral kolganzen zwaar getroffen te worden door het zeer besmettelijke virus. De dierenambulance heeft het er in de regio Tiel al druk mee. In de Bommelerwaard lijkt het nog mee te vallen.

29 januari